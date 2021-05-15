Days Gone на ПК появится на торрентах в день выхода? Игра, скорее всего, не получит защиты

Бывший эксклюзив PlayStation 4, игра Days Gone, выходящая на ПК 18 мая, скорее всего, не получит защиты Denuvo. Это значит, что игра может появиться на торрентах уже в день своего выхода.

Представитель сайта GameGPU, который занимается тестированием игр, сообщил в комментариях под видео, что на пресс-версии игры нет Denuvo. Есть веские основания полагать, что Days Gone так и не получит защиты, ведь даже в той же Cyberpunk 2077 защита стояла и на пресс-версиях.

На это указывает и свежая сборка игры в Steam, которая содержит exe-файл размером в 68, 89 Мб. Если игра идёт с защитой Denuvo, то обычно исполнительные файлы весят от 300 Мб и больше.

Напомним, что предыдущий эксклюзив PlayStation 4 под названием Horizon: Zero Dawn, вышедший на ПК 7 августа 2020 года, шёл также без защиты Denuvo.

Стоимость Days Gone на ПК составляет 2999 рублей. В Steam уже началась предзагрузка игры.