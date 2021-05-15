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Days Gone на ПК появится на торрентах в день выхода? Игра, скорее всего, не получит защиты

Days Gone на ПК появится на торрентах в день выхода? Игра, скорее всего, не получит защиты
Киберспорт / Другие игры 0

Бывший эксклюзив PlayStation 4, игра Days Gone, выходящая на ПК 18 мая, скорее всего, не получит защиты Denuvo. Это значит, что игра может появиться на торрентах уже в день своего выхода.

Представитель сайта GameGPU, который занимается тестированием игр, сообщил в комментариях под видео, что на пресс-версии игры нет Denuvo. Есть веские основания полагать, что Days Gone так и не получит защиты, ведь даже в той же Cyberpunk 2077 защита стояла и на пресс-версиях.

На это указывает и свежая сборка игры в Steam, которая содержит exe-файл размером в 68, 89 Мб. Если игра идёт с защитой Denuvo, то обычно исполнительные файлы весят от 300 Мб и больше.

Напомним, что предыдущий эксклюзив PlayStation 4 под названием Horizon: Zero Dawn, вышедший на ПК 7 августа 2020 года, шёл также без защиты Denuvo.

Стоимость Days Gone на ПК составляет 2999 рублей. В Steam уже началась предзагрузка игры.

Авторы Days Gone показали геймплей игры на ПК. Стала ли графика лучше?
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