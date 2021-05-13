Авторы Days Gone показали геймплей игры на ПК. Стала ли графика лучше?

Разработчики Days Gone опубликовали на YouTube-канале IGN 15 минут геймплея ПК-версии игры. Авторы обещали увеличить частоту кадров, добавить настройки отображения объектов, повысить расстояние прорисовки окружения и прокачать другие аспекты графической составляющей.
При прямом сравнении версий с ПК и PS5 заметно, что на компьютере Days Gone выглядит более чётко и детализировано. На консоли PlayStation графика немного размыта.
В первом видео игру запустили на ПК с процессором Intel Core i7-8700K, 16 Гб оперативной памяти и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti.
Days Gone появится в Steam и Epic Games Store 18 мая. Игру можно предзаказать за 2999 рублей.
Ранее фанаты создали петицию в адрес Sony с просьбой запустить разработку второй части. На момент написания новости прошение поддержали больше 109 тыс. человек.
Видео опубликовано на Youtube-канале IGN
Видео опубликовано на Youtube-канале Cycu1
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