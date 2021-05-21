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Японка продала покупателю две бутылки воды в коробке от PlayStation 5

Японка продала покупателю две бутылки воды в коробке от PlayStation 5
Георгий Габриадзе
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По данным портала FNN, 41-летняя безработная жительница города Хигасиоми по имени Икуко Токуока обманула покупателя, желающего купить у неё PlayStation 5. Токуока вывесила объявление о продаже консоли нового поколения за 65 тыс. йен, что равняется примерно $ 596 или 43 тыс. рублей.

Найдя покупателя, женщина отправила посылку с товаром наложенным платежом. Но после открытия коробки клиент увидел вместо консоли две большие бутылки с водой. Потерпевший пытался связаться с продавщицей, но та перестала выходить на связь.

Теперь Икуко Токуокой заинтересовалась местная полиция. Женщина отрицает обвинения в мошенничестве. По словам подозреваемой, она просто перепутала коробки: «Я отправила упаковку, но не помню, что в ней было».

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