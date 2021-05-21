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Аналитики назвали самый популярный ранг в CS:GO

Аналитики назвали самый популярный ранг в CS:GO
Георгий Габриадзе
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Аналитический портал leetify опубликовал топ рангов в CS:GO по количеству игроков. Специалисты выяснили, что больше всего пользователей играет на звании Gold Nova 4. Для этого исследователям пришлось изучить данные о 7 миллионах уникальных игроков из соревновательного режима Counter-Strike.

Игроки с Gold Nova 4 занимают долю в 8.65% от общего числа аудитории, на втором месте находится ранг Gold Nova 3 — его обладатели составляют 8,6%, третья позиция с 8,28% отошла званию Master Guardian.

Меньше всего людей в CS:GO достигло ранга Global Elite — их численность составляет всего 1,04%. Также меньше всего пользователи задерживаются на ранге Silver 1 — игроков с этим званием лишь 2,41%. Вдобавок Leetify представили статистику по хедшотам. На первом месте расположились игроки с Global Elite. Они попадают в голову в два раза чаще, чем Silver 1.

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