Atomic Heart покажут на Е3, «русский BioShock» почти готов к релизу

Разработчики Atomic Heart из студии Mundfish рассказали в своём официальном Discord-сервере, что будут участвовать на выставке E3. Во время презентации 13 июня команда покажет новый трейлер.
Atomic Heart покажут на Е3, «русским BioShock» почти готов к релизу
Фото: https://vk.com/mundfish_atomicheart
По словам одного из авторов игры, проект уже полностью завершён и сейчас проходит финальная полировка.
Atomic Heart покажут на Е3, «русским BioShock» почти готов к релизу
Фото: https://vk.com/mundfish_atomicheart
Также создатели объявили, что по Atomic Heart выйдет книга. В произведении будет 323 страницы, а сюжет посвящён событиям до начала игры. Как заявляют разработчики, роман был написан за 36 дней.
Atomic Heart покажут на Е3, «русским BioShock» почти готов к релизу
Фото: https://vk.com/mundfish_atomicheart
Ещё студия Mundfish показала скриншот с одним из персонажей игры — женщиной по имени Зинаида Муравьёва или же Баба Зина. Изображение сделано прямо в игре — это не пререндер, так что можно оценить, как моделька будет смотреться во время прохождения.
Atomic Heart покажут на Е3, «русским BioShock» почти готов к релизу
Фото: https://vk.com/mundfish_atomicheart
Выставка E3 2021 пройдёт с 12 по 15 июня в онлайн-формате.
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