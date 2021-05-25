Atomic Heart покажут на Е3, «русский BioShock» почти готов к релизу

Разработчики Atomic Heart из студии Mundfish рассказали в своём официальном Discord-сервере, что будут участвовать на выставке E3. Во время презентации 13 июня команда покажет новый трейлер.

Atomic Heart покажут на Е3, «русским BioShock» почти готов к релизу Фото: https://vk.com/mundfish_atomicheart

По словам одного из авторов игры, проект уже полностью завершён и сейчас проходит финальная полировка.

Atomic Heart покажут на Е3, «русским BioShock» почти готов к релизу Фото: https://vk.com/mundfish_atomicheart

Также создатели объявили, что по Atomic Heart выйдет книга. В произведении будет 323 страницы, а сюжет посвящён событиям до начала игры. Как заявляют разработчики, роман был написан за 36 дней.

Atomic Heart покажут на Е3, «русским BioShock» почти готов к релизу Фото: https://vk.com/mundfish_atomicheart

Ещё студия Mundfish показала скриншот с одним из персонажей игры — женщиной по имени Зинаида Муравьёва или же Баба Зина. Изображение сделано прямо в игре — это не пререндер, так что можно оценить, как моделька будет смотреться во время прохождения.

Atomic Heart покажут на Е3, «русским BioShock» почти готов к релизу Фото: https://vk.com/mundfish_atomicheart

Выставка E3 2021 пройдёт с 12 по 15 июня в онлайн-формате.