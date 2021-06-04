Наггетс из «Макдоналдс» в форме персонажа Among Us купили за 7,3 млн рублей

Американский игрок, заметивший за обедом, что его наггетс из McDonald’s похож на героя из Among Us, продал его на аукционе за $ 99,997 или 7,3 млн рублей.

В аукционе приняли участие 45 человек, а всего было сделано 184 ставки. Аукцион продлился ровно неделю.

Продавец отметил, что наггетс будет доставлен к покупателю до того, как истечёт его срок годности, ведь он составляет 14 дней, так что его ещё можно будет съесть. Наверняка это самый дорогой наггетс из McDonald’s.

Фото: Ebay.com

Создатели Among Us вдохновлялись настольной игрой «Мафия». Цель для 4–10 игроков состоит в том, чтобы подготовить космический корабль к отлёту. Как минимум один из игроков получает роль предателя, которому нужно уничтожить всех остальных и сорвать операцию. Остальным нужно постараться вычислить предателя или успешно выполнить задание.