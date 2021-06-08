Энтузиаст в совершенстве освоил реальное оружие Скорпиона из Mortal Kombat

Бывало ли у вас такое, что во время прохождения игры вы думали: вот бы тоже так ловко прыгать, бегать по стенам и обращаться с оружием? Вот и парень из видео на YouTube-канале Kuma Films думал, а потом взял и научился мастерски драться с помощью «Жала» Скорпиона — японского кинжала кунай на верёвке.



Парень демонстрирует невероятную ловкость и точность, пробивая жестяные банки, пластиковые бутылки, а в конце вдребезги разбивая арбуз. Он попадает даже по летящей бутылке! В ролике используется slow-motion эффект, благодаря чему можно рассмотреть движения и технику современного Скорпиона.



Пользователи оказались в восторге от навыков парня. Так, многие сказали, что он мог бы стать актёром для захвата движений в Mortal Kombat 12. А один из пользователей пошутил, что каждый раз, когда кунай выстреливает, в его голове звучит коронная фраза Скорпиона: «Get Over Here».

Видео опубликовано на YouTube-канале Kuma Films.