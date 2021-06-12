Где смотреть E3 2021 на русском языке
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До старта игровой выставки E3 2021 остаётся меньше суток. Уже 12 июня мы увидим новые игры от Ubisoft на презентации Ubisoft Forward и посмотрим, чем удивит нас импозантный издатель Devolver Digital.
В этот день трансляцию с E3 2021 на русском языке можно будет посмотреть в социальной сети «ВКонтакте». Церемония открытия выставки стартует 12 июня в 21:00 мск — именно в это время будет запущен и русскоязычный стрим. Возможно, кто-то из известных русскоязычных блогеров, стримеров или журналистов запустит собственные трансляции. Следите за обновлениями.
Официальная русскоязычная трансляция E3 2021
Расписание презентаций и мероприятий E3 2021 на 12 июня
- Презентация Guerrilla Collective (анонс инди-игр) / 12 июня в 18:00 мск.
- Церемония открытия выставки E3 2021 / 12 июня в 21:00 мск.
- Презентация Ubisoft / 12 июня в 22:00 мск.
- Презентация Devolver Direct / 12 июня в 23:30 мск.
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