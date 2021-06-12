Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Киберспорт Новости

Выставка E3 2021 — прямая трансляция, видеотрансляция 12 июня 2021, где смотреть онлайн на русском языке

Где смотреть E3 2021 на русском языке
Артём Ращупкин
Комментарии

До старта игровой выставки E3 2021 остаётся меньше суток. Уже 12 июня мы увидим новые игры от Ubisoft на презентации Ubisoft Forward и посмотрим, чем удивит нас импозантный издатель Devolver Digital.

В этот день трансляцию с E3 2021 на русском языке можно будет посмотреть в социальной сети «ВКонтакте». Церемония открытия выставки стартует 12 июня в 21:00 мск — именно в это время будет запущен и русскоязычный стрим. Возможно, кто-то из известных русскоязычных блогеров, стримеров или журналистов запустит собственные трансляции. Следите за обновлениями.

Официальная русскоязычная трансляция E3 2021

Расписание презентаций и мероприятий E3 2021 на 12 июня

  • Презентация Guerrilla Collective (анонс инди-игр) / 12 июня в 18:00 мск.
  • Церемония открытия выставки E3 2021 / 12 июня в 21:00 мск.
  • Презентация Ubisoft / 12 июня в 22:00 мск.
  • Презентация Devolver Direct / 12 июня в 23:30 мск.
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021