Официальные скриншоты S.T.A.L.K.E.R. 2 с презентации E3 2021

Фанаты S.T.A.L.K.E.R. наконец-то дождались геймплея второй части и смогли узнать, когда выйдет новая игра и во сколько она им обойдётся. Также были представлены системные требования игры и состав розничных и цифровых изданий. А ещё разработчики порадовали игроков новыми скриншотами, которые позволяют оценить, насколько графика в S.T.A.L.K.E.R. 2 стала круче.

Игра выйдет 28 апреля 2022 года на ПК и Xbox Series. Шутер стал временным эксклюзивом консолей Microsoft, дата его выхода на PS5 неизвестна.

Системные требования S.T.A.L.K.E.R. 2

Минимальные системные требования:

Версия ОС: Windows 10

Windows 10 Процессор: AMD Ryzen 5 1600X / Intel Core i5-7600K

AMD Ryzen 5 1600X / Intel Core i5-7600K Оперативная память: 8 ГБ

8 ГБ Видеокарта: AMD Radeon RX 580 8 ГБ / NVIDIA GeForce GTX 1060 6 ГБ

AMD Radeon RX 580 8 ГБ / NVIDIA GeForce GTX 1060 6 ГБ Свободное место на жёстком диске: 150 ГБ

Рекомендуемые системные требования:

Версия ОС: Windows 10

Windows 10 Процессор: AMD Ryzen 7 3700X / Intel Core i7-9700K

AMD Ryzen 7 3700X / Intel Core i7-9700K Оперативная память: 16 ГБ

16 ГБ Видеокарта: Radeon RX 5700 XT / GeForce RTX 2070 SUPER / GTX 1080 Ti

Radeon RX 5700 XT / GeForce RTX 2070 SUPER / GTX 1080 Ti Свободное место на жёстком диске: 150 ГБ