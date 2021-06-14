Официальные скриншоты S.T.A.L.K.E.R. 2 с презентации E3 2021
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Фанаты S.T.A.L.K.E.R. наконец-то дождались геймплея второй части и смогли узнать, когда выйдет новая игра и во сколько она им обойдётся. Также были представлены системные требования игры и состав розничных и цифровых изданий. А ещё разработчики порадовали игроков новыми скриншотами, которые позволяют оценить, насколько графика в S.T.A.L.K.E.R. 2 стала круче.
Игра выйдет 28 апреля 2022 года на ПК и Xbox Series. Шутер стал временным эксклюзивом консолей Microsoft, дата его выхода на PS5 неизвестна.
Системные требования S.T.A.L.K.E.R. 2
Минимальные системные требования:
- Версия ОС: Windows 10
- Процессор: AMD Ryzen 5 1600X / Intel Core i5-7600K
- Оперативная память: 8 ГБ
- Видеокарта: AMD Radeon RX 580 8 ГБ / NVIDIA GeForce GTX 1060 6 ГБ
- Свободное место на жёстком диске: 150 ГБ
Рекомендуемые системные требования:
- Версия ОС: Windows 10
- Процессор: AMD Ryzen 7 3700X / Intel Core i7-9700K
- Оперативная память: 16 ГБ
- Видеокарта: Radeon RX 5700 XT / GeForce RTX 2070 SUPER / GTX 1080 Ti
- Свободное место на жёстком диске: 150 ГБ
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