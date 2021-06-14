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Официальные скриншоты S.T.A.L.K.E.R. 2 с презентации E3 2021

Официальные скриншоты S.T.A.L.K.E.R. 2 с презентации E3 2021
Артём Ращупкин
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Фанаты S.T.A.L.K.E.R. наконец-то дождались геймплея второй части и смогли узнать, когда выйдет новая игра и во сколько она им обойдётся. Также были представлены системные требования игры и состав розничных и цифровых изданий. А ещё разработчики порадовали игроков новыми скриншотами, которые позволяют оценить, насколько графика в S.T.A.L.K.E.R. 2 стала круче.

Игра выйдет 28 апреля 2022 года на ПК и Xbox Series. Шутер стал временным эксклюзивом консолей Microsoft, дата его выхода на PS5 неизвестна.

Системные требования S.T.A.L.K.E.R. 2

Минимальные системные требования:

  • Версия ОС: Windows 10
  • Процессор: AMD Ryzen 5 1600X / Intel Core i5-7600K
  • Оперативная память: 8 ГБ
  • Видеокарта: AMD Radeon RX 580 8 ГБ / NVIDIA GeForce GTX 1060 6 ГБ
  • Свободное место на жёстком диске: 150 ГБ

Рекомендуемые системные требования:

  • Версия ОС: Windows 10
  • Процессор: AMD Ryzen 7 3700X / Intel Core i7-9700K
  • Оперативная память: 16 ГБ
  • Видеокарта: Radeon RX 5700 XT / GeForce RTX 2070 SUPER / GTX 1080 Ti
  • Свободное место на жёстком диске: 150 ГБ
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Стала известна дата выхода S.T.A.L.K.E.R. 2, и был показан первый полноценный геймплей
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