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Русская модель, ставшая прообразом Джилл Валентайн, показала косплей на Энджи

Русская модель, ставшая прообразом Джилл Валентайн, показала косплей на Энджи
Анастасия Климова
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Модель Александра Зотова из России выложила на своей страничке в «Инстаграме» фото и видео в образе Энджи из Resident Evil Village. По сюжету игры Энджи — долговязая старая кукла, которая принадлежит одному из антагонистов игры Донне Беневьенто.

Александра Зотова в жизни.

Для образа было выбрано белое состаренное платье и вуаль из кружева. Модель воспроизвела колье-воротник, который носил персонаж в игре, а благодаря макияжу и боди-арту удалось создать визуальный эффект трещин и механического крепления в суставах рук.

Косплей на Энджи и видео с демонстрацией образа.

Девушке даже удалось повторить жуткие вытаращенные глаза куклы. Поклонники модели остались в полном восторге от косплея — публикация собрала уже более 16 тыс. лайков.

Ранее Саша Зотова предстала в образе леди Димитреску — длинноногой вампирши из той же Resident Evil Village.

Экшен-хоррор Resident Evil Village дебютировал 7 мая на ПК, PlayStation 4 и PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series, а также в облачном сервисе Google Stadia.

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