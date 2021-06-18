Во втором тизере второго сезона сериала «Ведьмак» показали Геральта

Генри Кавилл, сыгравший ведьмака Геральта в одноимённом сериале, поделился с поклонниками франшизы вторым тизером второго сезона сериала «Ведьмак». В нём показывают отрывки с участием самого ведьмака.

11 июня был выложен первый тизер с участием Цири, которую играет актриса Фрейя Аллан. Фанаты обратили внимание на её изменившуюся внешность. Некоторые даже начали говорить о том, что она сделала ринопластику и увеличила губы. На этот счёт нет какой-то официальной информации.

Видео опубликовано на YouTube-канале Witcher-TV.

Дата релиза второго сезона до сих пор держится в секрете. Возможно, её раскроют на предстоящем событии WitcherCon. Оно пройдёт 9 июля. Игроков и фанатов вселенной ожидают развлекательные и интерактивные выступления людей, которые воплотили «Ведьмака» в жизнь в игре и на экране.