Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Киберспорт Новости

Во втором тизере второго сезона сериала «Ведьмак» показали Геральта

Во втором тизере второго сезона сериала «Ведьмак» показали Геральта
Артём Ращупкин
Комментарии

Генри Кавилл, сыгравший ведьмака Геральта в одноимённом сериале, поделился с поклонниками франшизы вторым тизером второго сезона сериала «Ведьмак». В нём показывают отрывки с участием самого ведьмака.

11 июня был выложен первый тизер с участием Цири, которую играет актриса Фрейя Аллан. Фанаты обратили внимание на её изменившуюся внешность. Некоторые даже начали говорить о том, что она сделала ринопластику и увеличила губы. На этот счёт нет какой-то официальной информации.

Видео опубликовано на YouTube-канале Witcher-TV.

Дата релиза второго сезона до сих пор держится в секрете. Возможно, её раскроют на предстоящем событии WitcherCon. Оно пройдёт 9 июля. Игроков и фанатов вселенной ожидают развлекательные и интерактивные выступления людей, которые воплотили «Ведьмака» в жизнь в игре и на экране.

Новость по теме
Появился первый тизер второго сезона «Ведьмака» от Netflix. Его посвятили Цири
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021