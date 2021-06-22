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Rockstar опубликовала новую вакансию. Игроки вновь вспомнили о GTA 6

Rockstar опубликовала новую вакансию. Игроки вновь вспомнили о GTA 6
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Разработчик серии GTA опубликовал новую вакансию — Rockstar ищет координатора событий и рекламных кампаний. Пользователи сабреддита GTA 6 вспомнили старый слух, связанный с шестой частью серии, который утверждал, что GTA 6 будет иметь масштабную маркетинговую кампанию, включающую живые события наряду с некоторыми крупными обновлениями в GTA Online. Впрочем, любая активность Rockstar на рынке воспринимается нетерпеливыми фанатами GTA как что-то связанное с шестой частью.

Согласно описанию новой должности, сотрудник будет заниматься внутриигровыми маркетинговыми кампаниями для Red Dead Online и GTA Online.

Вероятно, студия ищет новых людей не для GTA 6, а чтобы достойно представить GTA 5 для новых консолей. В улучшенной версии GTA 5 для PlayStation 5 и Xbox Series, по слухам, будет увеличенный трафик, улучшенный и переработанный искусственный интеллект, увеличенная плотность пешеходов, более 100 новых музыкальных треков и улучшенная физика повреждений транспортных средств.

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