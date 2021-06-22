В FIFA Online 4 вышли новые кумиры. Среди них — Робин ван Перси, Касильяс и Форлан
Поделиться
Стример и игрок в FIFA Ultimate Team под псевдонимом KingLangpard сообщил, что FIFA Online 4 получила обновление, после выхода которого в игре появилось девять новых икон. Инсайдеры говорят, что многие из этих игроков могут быть представлены в качестве икон и в новой FIFA 22.
Новые иконы в FIFA Online 4, которые могут появиться и в FIFA 22:
- Робин ван Перси
- Габриэль Батистута
- Икер Касильяс
- Чха Бом Гын
- Диего Форлан
- Пак Чжи Сун
- Лусио
- Уэсли Снейдер
- Яп Стам
Различные слухи говорят о том, что в FIFA 22 точно появятся Джон Терри, Хаби Алонсо, Икер Касильяс и Диего Форлан. Но авторы игры пока молчат об этом.
Electronic Arts, скорее всего, сохранит многих икон из FIFA 21 и переместит их в FIFA 22, а также добавит несколько новых имён.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 22 июня 2021
-
16:36
-
16:21
-
15:45
-
14:09
-
13:51
-
02:01
- 21 июня 2021
-
23:30
-
14:49
-
14:33
-
13:37
-
13:08
-
11:53
- 20 июня 2021
-
23:53
-
18:30
-
16:44
-
16:15
- 19 июня 2021
-
23:54
-
23:17
-
23:00
-
20:33
-
13:03
-
12:36
- 18 июня 2021
-
23:34
-
23:00
-
22:34
-
22:12
-
21:51
-
14:36
-
13:59
- 17 июня 2021
-
23:14
-
22:35
-
18:06
-
14:44
-
13:55
-
00:22
Партнерский контент
Рекомендуем вам