В FIFA Online 4 вышли новые кумиры. Среди них — Робин ван Перси, Касильяс и Форлан

Стример и игрок в FIFA Ultimate Team под псевдонимом KingLangpard сообщил, что FIFA Online 4 получила обновление, после выхода которого в игре появилось девять новых икон. Инсайдеры говорят, что многие из этих игроков могут быть представлены в качестве икон и в новой FIFA 22.

Новые иконы в FIFA Online 4, которые могут появиться и в FIFA 22:

Робин ван Перси

Габриэль Батистута

Икер Касильяс

Чха Бом Гын

Диего Форлан

Пак Чжи Сун

Лусио

Уэсли Снейдер

Яп Стам

Различные слухи говорят о том, что в FIFA 22 точно появятся Джон Терри, Хаби Алонсо, Икер Касильяс и Диего Форлан. Но авторы игры пока молчат об этом.

Electronic Arts, скорее всего, сохранит многих икон из FIFA 21 и переместит их в FIFA 22, а также добавит несколько новых имён.