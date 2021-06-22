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В FIFA Online 4 вышли новые кумиры. Среди них — Робин ван Перси, Касильяс и Форлан

В FIFA Online 4 вышли новые кумиры. Среди них — Робин ван Перси, Касильяс и Форлан
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Стример и игрок в FIFA Ultimate Team под псевдонимом KingLangpard сообщил, что FIFA Online 4 получила обновление, после выхода которого в игре появилось девять новых икон. Инсайдеры говорят, что многие из этих игроков могут быть представлены в качестве икон и в новой FIFA 22.

Новые иконы в FIFA Online 4, которые могут появиться и в FIFA 22:

  • Робин ван Перси
  • Габриэль Батистута
  • Икер Касильяс
  • Чха Бом Гын
  • Диего Форлан
  • Пак Чжи Сун
  • Лусио
  • Уэсли Снейдер
  • Яп Стам

Различные слухи говорят о том, что в FIFA 22 точно появятся Джон Терри, Хаби Алонсо, Икер Касильяс и Диего Форлан. Но авторы игры пока молчат об этом.

Electronic Arts, скорее всего, сохранит многих икон из FIFA 21 и переместит их в FIFA 22, а также добавит несколько новых имён.

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