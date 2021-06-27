NAVI показала обновлённый логотип и дизайн формы, созданный совместно с PUMA
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Киберспортивный клуб NAVI представил обновлённый логотип и дизайн формы.
Новый дизайн формы был разработан совместно со спортивным брендом PUMA. Компании заключили соглашение о партнёрстве сроком на три года. Заказать обновлённые джерси можно как на официальном сайте клуба, так и на сайте PUMA наряду с существующим ассортиментом спортивной одежды. Для фанатов из СНГ доставка будет бесплатной до конца лета.
Фото: vk.com/navi
Новый логотип претерпел незначительные изменения. Рамку с закруглёнными краями заменили на рамку с острыми краями. Остальные элементы логотипа, включая командные цвета, остались нетронутыми. Также появилась альтернативная версия логотипа с одной буквой N.
Фото: vk.com/navi
Видео опубликовано на YouTube-канале NAVI CS:GO.
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