Valve выпустила обновление для Dota 2, устранив ошибку с Meepo

Накануне, 6 июля, компания Valve выпустила новый патч для Dota 2, в котором были исправлены некоторые баги. В том числе разработчики устранили ошибку, позволяющую Meepo дублировать предметы для своего клона, и вернули возможность выбора героя в матчмейкинге.

Отметим, что баг с Meepo был обнаружен пользователями 5 июля. Геймеры пожаловались на то, что герои могут дублировать в инвентарь клонов сразу шесть копий Power Treads.

Кроме того, Valve исправила баги с талантами Dawnbreaker, Hoodwink, Shadow Fiend, Wraith King, Visage, Rubick, Crystal Maiden и Lich. Разработчики также устранили ошибку с ультимейтом Legion Commander, длительность которого уменьшалась, если цель героя попадала под эффект Berserker's Call от Axe.