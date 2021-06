Москва и Киев готовы провести The International 10 по Dota 2

Представители турнирных организаторов Epic Esports Events и WePlay выразили свою готовность в проведении чемпионата мира по Dota 2, сообщает киберспортивное издание Cybersport.ru.

22 июня стало известно, что The International 10 — крупнейший турнир года по Dota 2 — может быть проведён в другой стране. Чемпионат должен был пройти в Стокгольме с 5 по 15 августа этого года.



По словам Valve, им не удалось договориться со шведской спортивной федерацией, чтобы киберспортивный турнир считался элитным спортивным мероприятием. Это давало бы игрокам привилегии при получении виз.

«Мы крайне опечалены этой ситуацией и надеемся, что Valve преодолеет все сложности и проведёт потрясающее событие, коим, без сомнения, является The International. После сообщения о возможном переносе турнира мы провели ряд срочных переговоров и уведомили компанию Valve, что Москва сможет, если потребуется, принять The International в ранее назначенные даты, обеспечив команды и персонал всем необходимым для комфортного проведения турнира», — сообщил директор по продуктам Epic Esports Events Марк March3llo Авербух.



Украинская сторона в лице Максима Белоногова, стратегического директора и генерального продюсера WePlay Esports, ответила следующее:



«The International 10 — важное событие, которого с нетерпением ждут во всём мире. Надеемся, что турнир состоится, а фанаты смогут насладиться праздником «Доты», которого мы все так давно ждём. Если нам предложат провести TI 10 частично или полностью, мы готовы это сделать. WePlay Esports Arena Kyiv готова принять участников The International 10».