Jamppi не согласился возвращаться в CS:GO

Бывший профессиональный игрок в CS:GO Элиас Jamppi Олкконен продолжит выступать в дисциплине Valorant, сообщает Сybersport.metaratings.
19-летнему финскому киберспортсмену поступило сразу несколько предложений от команд из CS:GO. Однако Jamppi отказался возвращаться в CS:GO, и переговоры не дошли даже до стадии обсуждения финансовых деталей.
При этом Jamppi не исключает своего камбэка в Counter-Strike, но не в ближайшее время. Игрок сосредоточен на выступлении за Team Liquid в Valorant.
В 2015 году Олкконен получил VAC-бан. Он долгое время пытался добиться снятия запрета и даже подал в суд на Valve. В итоге Jamppi принял решение перейти в Valorant. 15 апреля компания Valve изменила правила проведения турниров по CS:GO. Теперь профессиональные игроки имеют право участвовать в турнирах серии RMR, если с момента получения VAC-бана прошло более пяти лет.
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