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Авторы War Thunder работают над проектами для Steam Deck

Авторы War Thunder работают над проектами для Steam Deck
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Компания Gaijin Entertainment работает над проектами для Steam Deck. Об этом «Чемпионату» рассказал сооснователь компании Антон Юдинцев.

Сооснователь Gaijin Entertainment очень позитивно оценил задумку Valve зайти на рынок портативных девайсов. Антон Юдинцев сообщил, что компания занимается проектами под новую платформу.

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Также Юдинцев прокомментировал заявление Valve, что Steam Deck может оказаться убыточной, но компания готова пойти на такие риски, чтобы сформировать рынок.

Антон Юдинцев
Антон Юдинцев
Сооснователь Gaijin Entertainment

Вполне нормальный среди консолей подход. В начале цикла приставка продаётся в убыток, деньги получаются с игр. Через год-два становится дешевле производство, железо выходит в ноль или небольшой плюс.

Steam Deck — устройство-гибрид игровой консоли и планшетного компьютера от компании Valve Corporation. Планируется, что в США, Канаде и Европе консоль появится в продаже в декабре 2021 года. Заявленная цена — от 399 до 649 долларов. Для России консоль пока не будет доступна.

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