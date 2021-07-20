Авторы Hitman работают над игрой про Бонда. Будет шутер от третьего лица

На сайте IO Interactive появился список вакансий. Из них можно узнать подробности об игре про Джеймса Бонда, которой сейчас занимается студия. Рабочее название нового проекта авторов Hitman — Project 007.

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Сейчас студия ищет людей, у которых есть опыт работы с шутерами от третьего лица. Из этого следует, что Project 007 будет шутером от третьего лица. Также из опубликованных вакансий стало известно, что сейчас команда работает над боевой системой. Она будет включать в себя стрельбу и рукопашные бои. Если всё пойдёт по плану IO Interactive, то в игре про агента 007 появится свежая система анимации, которая позволит выйти на новый уровень визуализации.

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Разработчики анонсировали Project 007 в ноябре 2020 года, поделившись тогда коротким тизером. Авторы хотят показать новую историю Джеймса Бонда и его становления. Даты выхода и платформ пока что нет.