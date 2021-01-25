Геймеры установили рекорд, пройдя уровень в Hitman 3 за девять секунд

На каналах Nodnarb Games и Der Lauch Linus в YouTube разместили видеозаписи, на которых демонстрируется, как уровень On Top of the World в Дубае был пройден всего за девять секунд.
Видео можно посмотреть на канале Nodnarb Games в YouTube.
Видео можно посмотреть на канале Der Lauch Linus в YouTube.
Отметим, что оба геймера хорошо продумали план действий. Сразу после начала уровня они выбрали такое место на лестнице, с которого обе цели можно было бы поразить из одной точки.
Напомним, Hitman 3 вышла без перевода на русский язык. Такое решение принял сам издатель игры. Первую часть издавала Square Enix, Hitman 2 — Warner Bros., а третью издаёт сам разработчик — студия IO Interactive. В первых двух частях отсутствовала русская озвучка, но были субтитры на русском.
Игра получила самые высокие оценки в истории серии. Средний балл игры на Metacritic составил 88 баллов из 100. Релиз Hitman 3 состоялся 20 января. Игра доступна на всех популярных платформах — PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch и PC.
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