2 миллиона рублей за АК-47. Геймер создал уникальный скин для CS:GO

Коллекционер под псевдонимом Papageno использовал редкий скин АК-47 под названием «Дикий лотос», чтобы создать уникальный предмет. В частности, он использовал четыре наклейки. Их общая стоимость составляет 18 500 долларов.

Скин АК-47 «Дикий лотос» появился в игре 18 ноября 2019 года в «Тайном» качестве в коллекции St. Marc. Средняя стоимость оружия с износом «Прямо с завода» составляет 530 000 рублей. Редкость скина заключается в том, что на нём практически незаметны царапины и потёртости.

Коллекционер нанёс на оружие четыре голографических наклейки Mousesports с EMS Katowice 2014. Их общая стоимость составляет 18 500 долларов. У Papageno, помимо «Дикого лотоса» с наклейками Mousesports, есть ещё два аналогичных скина с голографическими наклейками Ninjas in Pyjamas, а также норвежской команды LGB.