Украинский футболист «Аталанты» Виктор Коваленко купил нож в CS:GO за $ 1000

Футболист итальянской «Аталанты» и сборной Украины Виктор Коваленко рассказал об отношении к видеоиграм.
«Можно ли меня назвать фанатом видеоигр? Да. В Киеве я был фанатом Counter Strike, а когда переехал в Бергамо, пришлось играть в PUBG Mobile, потому что нет интернета. Сейчас большинство детей в это играют, я в том числе.
Сейчас я не так много времени трачу на видеоигры, могу вечером часа два-три поиграть. Я общаюсь с игроками NAVI. Всегда за них болею. Они — то же самое. Когда у меня какие-то важные игры, тоже поддерживают, пишут. Я смотрю трансляции.
Сколько я потратил на Counter Strike? Общая сумма не разглашается. Самая дорогая покупка? Нож за $ 1000. Не то чтобы я каждый день туда кидал деньги, постепенно — захотелось одно, другое. Я играю уже лет 5-6. Этот нож за $ 1000 ничего не даёт, просто красота. Когда играешь с друзьями, они смотрят и говорят: «Какой у тебя нож!»
Я слышал, один русский футболист фиг знает сколько денег туда вложил. Там можно потратить $ 30 тыс. Зачем это нужно? Не знаю, скучно. Ты бегаешь красивый. В жизни ты красивый, и там бегаешь красивый — ножи, пистолеты, автоматы», — сказал Коваленко в интервью каналу Вацко Live.
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