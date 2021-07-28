Создатель Mortal Kombat узнал любимую часть Street Fighter у подписчиков

Создатель игровой франшизы Mortal Kombat Эд Бун на персональной странице в Twitter решил узнать у своих подписчиков любимую часть серии Street Fighter. В опросе Бун использовал четыре части файтинга.

Street Fighter — популярная серия видеоигр в жанре файтинг. Первая часть франшизы вышла в 1987 году на игровых автоматах. Серия быстро обрела популярность и обрела свою фанатскую базу. Последняя номерная часть франшизы, Street Fighter V, вышла в 2016 году. Специальное издание Street Fighter V: Arcade Edition вышло в 2018 году.

Самой любимой частью Street Fighter у аудитории Эда Буна оказалась Street Fighter 3: Third Strike. Проект собрал 33,1% всех голосов. На втором месте расположилась Street Fighter 2: Super Turbo, собрав 27,2% голосов. Немного от второй части отстает четвертая — Street Fighter 4: Ultra 24,5% голосов, а на последней позиции оказалась Street Fighter 5: Champion. За нее свой голос отдали 15,2% пользователей.

Студия NetherRealm, которую возглавляет Эд Бун, закончила поддерживать контентом Mortal Kombat 11. Сейчас студия работает над новой игрой, но над какой именно пока неизвестно. Возможно, это будет новая часть Injustice или файтинг с героями из комиксов Marvel.