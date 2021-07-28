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Из-за скандала внутри Activision Blizzard сотрудники устроят бунт напротив штаб-квартиры

Из-за скандала внутри Activision Blizzard сотрудники устроят бунт напротив штаб-квартиры
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Работники Activision Blizzard планируют устроить забастовку напротив центральной штаб-квартиры компании в Ирвинге. Если всё пойдет по плану, то митинг протеста пройдёт вечером 28 июля. Об этом сообщило издание The Verge.

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Главным поводом для выхода на забастовку по словам сотрудников является неуважительное отношение руководства Activision Blizzard. Из-за скандала работники создали специальное обращение, которое подписало уже 2600 человек.

Требования сотрудников следующие:

  • Изменить процессы повышения рабочей квалификации и найма
  • Оглашать заработную плату публично, без исключений по полу и национальности
  • Публично оглашать повышение сотрудников, также без исключений по полу и национальности
  • Отменить принудительные оговорки при заключении контрактов

Поучаствовать в забастовке смогут и те, у кого нет возможности побывать в Ирвинге около штаб-квартиры Activision Blizzard. Работники, создавшие обращение, попросили распространять хэштег #ActiBlizzWalkout.

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