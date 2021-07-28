Из-за скандала внутри Activision Blizzard сотрудники устроят бунт напротив штаб-квартиры

Работники Activision Blizzard планируют устроить забастовку напротив центральной штаб-квартиры компании в Ирвинге. Если всё пойдет по плану, то митинг протеста пройдёт вечером 28 июля. Об этом сообщило издание The Verge.

Новость по теме Босс Activision Blizzard прокомментировал скандал с домогательствами в компании

Главным поводом для выхода на забастовку по словам сотрудников является неуважительное отношение руководства Activision Blizzard. Из-за скандала работники создали специальное обращение, которое подписало уже 2600 человек.

Требования сотрудников следующие:

Изменить процессы повышения рабочей квалификации и найма

Оглашать заработную плату публично, без исключений по полу и национальности

Публично оглашать повышение сотрудников, также без исключений по полу и национальности

Отменить принудительные оговорки при заключении контрактов

Поучаствовать в забастовке смогут и те, у кого нет возможности побывать в Ирвинге около штаб-квартиры Activision Blizzard. Работники, создавшие обращение, попросили распространять хэштег #ActiBlizzWalkout.