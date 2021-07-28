Из-за скандала внутри Activision Blizzard сотрудники устроят бунт напротив штаб-квартиры
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Работники Activision Blizzard планируют устроить забастовку напротив центральной штаб-квартиры компании в Ирвинге. Если всё пойдет по плану, то митинг протеста пройдёт вечером 28 июля. Об этом сообщило издание The Verge.
Главным поводом для выхода на забастовку по словам сотрудников является неуважительное отношение руководства Activision Blizzard. Из-за скандала работники создали специальное обращение, которое подписало уже 2600 человек.
Требования сотрудников следующие:
- Изменить процессы повышения рабочей квалификации и найма
- Оглашать заработную плату публично, без исключений по полу и национальности
- Публично оглашать повышение сотрудников, также без исключений по полу и национальности
- Отменить принудительные оговорки при заключении контрактов
Поучаствовать в забастовке смогут и те, у кого нет возможности побывать в Ирвинге около штаб-квартиры Activision Blizzard. Работники, создавшие обращение, попросили распространять хэштег #ActiBlizzWalkout.
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