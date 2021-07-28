Босс Activision Blizzard прокомментировал скандал с домогательствами в компании
Поделиться
Глава Activision Blizzard Бобби Котик отреагировал на скандал с домогательствами и ущемлениями прав женщин в компании. Котик опубликовал открытое письмо от своего имени. В нём он уверяет, что все виновные понесут наказание, а в компании впредь будет безопасная рабочая среда.
Мы собрали из обращения Бобби Котика самое главное:
- Глава Activision Blizzard признал, что первоначальная реакция руководства была неправильной. Компания не отнеслась серьезно к призывам о помощи и восстановлении справедливости
- Activision Blizzard окажет пострадавшим сотрудникам всю необходимую помощь. Если потребуется, компания наймет специальных людей для решения проблем
- Все работающие менеджеры и лидеры компании, не соответствующие ожиданиям будут уволены. На их место наймут других, проверенных людей
- Весь неуместный игровой контент будет удален
- Бобби Котик поблагодарил всех за проявленную бдительность и быструю реакцию на происходящее
Также на скандал в Twitter отреагировали и авторы World of Warcraft. Они отмечают, что весь неподобающий контент будет немедленно удалён из проекта. Разработчики принесли извинения за доставленные неудобства.
Насколько быстро закончится конфликт пока неизвестно. В Activision Blizzard заявили, что будут делать всё для того, чтобы скандал поскорее остался позади.
Комментарии
- 28 июля 2021
-
11:15
-
10:58
-
10:34
-
10:22
-
10:04
-
08:37
- 27 июля 2021
-
22:08
-
19:36
-
19:22
-
19:21
-
18:42
-
18:41
-
18:38
-
17:40
-
17:02
-
17:00
-
13:56
-
13:09
-
12:52
-
12:14
-
11:56
-
11:34
-
11:01
-
10:50
-
10:08
-
10:02
-
09:59
-
09:49
- 26 июля 2021
-
18:55
-
18:45
-
17:10
-
16:14
-
15:44
-
14:41
-
14:37
Партнерский контент