Босс Activision Blizzard прокомментировал скандал с домогательствами в компании

Глава Activision Blizzard Бобби Котик отреагировал на скандал с домогательствами и ущемлениями прав женщин в компании. Котик опубликовал открытое письмо от своего имени. В нём он уверяет, что все виновные понесут наказание, а в компании впредь будет безопасная рабочая среда.

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Мы собрали из обращения Бобби Котика самое главное:

Глава Activision Blizzard признал, что первоначальная реакция руководства была неправильной. Компания не отнеслась серьезно к призывам о помощи и восстановлении справедливости

Activision Blizzard окажет пострадавшим сотрудникам всю необходимую помощь. Если потребуется, компания наймет специальных людей для решения проблем

Все работающие менеджеры и лидеры компании, не соответствующие ожиданиям будут уволены. На их место наймут других, проверенных людей

Весь неуместный игровой контент будет удален

Бобби Котик поблагодарил всех за проявленную бдительность и быструю реакцию на происходящее

Также на скандал в Twitter отреагировали и авторы World of Warcraft. Они отмечают, что весь неподобающий контент будет немедленно удалён из проекта. Разработчики принесли извинения за доставленные неудобства.

Насколько быстро закончится конфликт пока неизвестно. В Activision Blizzard заявили, что будут делать всё для того, чтобы скандал поскорее остался позади.