Пончики с логотипом Xbox выпустили в честь 20-летия бренда

В честь 20-летия Xbox американская корпорация Microsoft объявила о коллаборации с кондитерской компанией Krispy Kreme и выпустила ограниченную партию пончиков с логотипом Xbox. Продукцию назвали Nexus Level. Её можно купить только в Великобритании и Ирландии.

Новость по теме Xbox Series стали самыми быстро продаваемыми консолями в истории Microsoft

Также Microsoft и Krispy Kreme запустили конкурс. Приз — Xbox Series S и месяц подписки Game Pass Ultimate. Один пончик можно купить по цене в 214 рублей. За целую коробку пончиков нужно заплатить 1474 рубля. Купить пончики можно в период со 2 по 22 августа.

Microsoft выпустила специальный видеоролик в шуточной форме в Twitter. По формату он похож на рекламные видео различной продукции компании. Ролик можно посмотреть ниже.

Xbox Series S и Xbox Series X сейчас не в дефиците. Устройства можно сводобно купить, хотя ранее корпорация заявляла, что устройства раскупают очень быстро и их не хватает.