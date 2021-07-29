Из-за невнимательности блогера изменили дверь на карте в CS:GO

Популярный YouTube-блогер TheWarOwl не заметил дверь на карте Calavera. Это произошло во время проведения одной из трансляций игры. В связи с этим разработчики сделали её более заметной, а также внесли мелкие правки. Информацию об этом подтвердил создатель карты.

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В обновлении, которое разработчики выпустили в ночь на 28 июля, авторы изменили контрастность двери на карте. Также разработчики сместили лестницу у базы террористов, увеличили стабильность игры и исправили мелкие зазоры, в которых могли застревать игроки.

TheWarOwl — один из наиболее популярных YouTube-блогеров, который специализируется на Counter-Strike: Global Offensive. На его канале более 1,4 миллиона подписчиков. Что же касается карты Calavera, то её добавили в игру в мае 2021 года в режиме «Напарники». Она появилась в игре одновременно с картой Pitstop. Эти карты заменили Elysion и Guard.