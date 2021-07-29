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Сооснователь Nexters — о киберспорте в вузах: это сделает обучение более живым

Сооснователь Nexters — о киберспорте в вузах: это сделает обучение более живым
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29 июля стало известно, что в некоторых крупных вузах Российской Федерации введут занятия по киберспортивной дисциплине. Правительство планирует проводить курсы для улучшения уже имеющихся навыков, а также для подготовки полноценных разработчиков видеоигр. Реализовать план хотят к декабрю 2022 года. «Чемпионат» попросил Андрея Фадеева, сооснователя и генерального директор компании Nexters, прокомментировать эту новость.

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В вузах России появятся занятия по киберспорту
Андрей Фадеев
Андрей Фадеев
Сооснователь и CEO компании Nexters

Мы поддерживаем такие инициативы, потому что киберспорт позволяет в игровой форме развивать реакцию, память, стратегическое мышление, способности к командной работе и многие другие полезные навыки. Это делает его чрезвычайно привлекательным для студентов, но не только для них. Например, мы поддерживаем желание сотрудников, многие из которых совсем недавно тоже были студентами, учиться и развиваться в киберспорте. Мы помогаем формировать команды, нанимаем тренеров. Что касается перспектив этой инициативы, то она точно найдет отклик среди студентов, часть которых играет в игры, а некоторые, возможно, уже имеют некоторый опыт в киберспорте. Как мы видим на своем примере, потенциал самоорганизации в этой сфере очень высок, а если предложить студентам участвовать в выстраивании такого обучения, то желающие точно найдутся. Это обязательно отразится на мотивации учащихся, сделает процесс обучения более «живым», что в итоге будет способствовать успеху всей инициативы в целом.

Инициатором идеи выступил «Ростелеком». В компании рассказали, что видеоигры отлично развивают интерес к обучению, а также многие другие полезные навыки. До 2024 года на финансирование запланированной программы уйдёт около 17,6 миллиарда рублей, притом 8,6 миллиарда рублей из этой суммы должны выделить из государственного бюджета.

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