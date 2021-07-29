Сооснователь Nexters — о киберспорте в вузах: это сделает обучение более живым

29 июля стало известно, что в некоторых крупных вузах Российской Федерации введут занятия по киберспортивной дисциплине. Правительство планирует проводить курсы для улучшения уже имеющихся навыков, а также для подготовки полноценных разработчиков видеоигр. Реализовать план хотят к декабрю 2022 года. «Чемпионат» попросил Андрея Фадеева, сооснователя и генерального директор компании Nexters, прокомментировать эту новость.
Мы поддерживаем такие инициативы, потому что киберспорт позволяет в игровой форме развивать реакцию, память, стратегическое мышление, способности к командной работе и многие другие полезные навыки. Это делает его чрезвычайно привлекательным для студентов, но не только для них. Например, мы поддерживаем желание сотрудников, многие из которых совсем недавно тоже были студентами, учиться и развиваться в киберспорте. Мы помогаем формировать команды, нанимаем тренеров. Что касается перспектив этой инициативы, то она точно найдет отклик среди студентов, часть которых играет в игры, а некоторые, возможно, уже имеют некоторый опыт в киберспорте. Как мы видим на своем примере, потенциал самоорганизации в этой сфере очень высок, а если предложить студентам участвовать в выстраивании такого обучения, то желающие точно найдутся. Это обязательно отразится на мотивации учащихся, сделает процесс обучения более «живым», что в итоге будет способствовать успеху всей инициативы в целом.
Инициатором идеи выступил «Ростелеком». В компании рассказали, что видеоигры отлично развивают интерес к обучению, а также многие другие полезные навыки. До 2024 года на финансирование запланированной программы уйдёт около 17,6 миллиарда рублей, притом 8,6 миллиарда рублей из этой суммы должны выделить из государственного бюджета.
- 29 июля 2021
-
16:07
-
15:51
-
14:30
-
14:20
-
14:11
-
13:37
-
12:58
-
12:28
-
11:03
-
10:20
- 28 июля 2021
-
19:17
-
18:52
-
18:51
-
17:08
-
17:07
-
16:50
-
16:48
-
16:46
-
14:18
-
13:54
-
13:52
-
13:44
-
12:34
-
12:31
-
11:15
-
10:58
-
10:34
-
10:22
-
10:04
-
08:37
- 27 июля 2021
-
22:08
-
19:36
-
19:22
-
19:21
-
18:42