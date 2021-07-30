Игроки Call of Duty: Warzone разгневаны количеством читеров в игре

Пользователи массово объявляют, что готовы покинуть игру в случае, если Activision не обновит систему жалоб.

Ранее игрок, разработавший чит для игры с помощью машинного обучения, приостановил процесс разработки по просьбе Activision. Тогда же разработчики заблокировали свыше 50 тысяч учётных записей недобросовестных пользователей.

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По всей видимости, меры, принятые Activision, не отличаются эффективностью. Игроки продолжают массово жаловаться на читеров на форуме игры.

Стоит отметить, что игра является условно-бесплатной. А это значит, что заблокированный пользователь может с лёгкостью создать новый аккаунт и продолжить играть с читами.

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На данный момент разработчики ведут отчаянную борьбу с игроками, которые играют нечестно, и, судя по всему, проигрывают им.