Игроки Call of Duty: Warzone разгневаны количеством читеров в игре

Пользователи массово объявляют, что готовы покинуть игру в случае, если Activision не обновит систему жалоб.
Ранее игрок, разработавший чит для игры с помощью машинного обучения, приостановил процесс разработки по просьбе Activision. Тогда же разработчики заблокировали свыше 50 тысяч учётных записей недобросовестных пользователей.
По всей видимости, меры, принятые Activision, не отличаются эффективностью. Игроки продолжают массово жаловаться на читеров на форуме игры.
Стоит отметить, что игра является условно-бесплатной. А это значит, что заблокированный пользователь может с лёгкостью создать новый аккаунт и продолжить играть с читами.
На данный момент разработчики ведут отчаянную борьбу с игроками, которые играют нечестно, и, судя по всему, проигрывают им.
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