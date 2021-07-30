СМИ: на сериальную экранизацию The Last of Us будут выделять 200 миллионов долларов в год

HBO планирует выделять по 200 миллионов долларов в год на создание сериальной экранизации The Last of Us. Ранее сообщалось, что шоу станет самым дорогим не только в истории HBO, но и в истории Канады. Об этом рассказал премьер-министр провинции Альберта Джейсон Кенни.
Политик сообщил ещё одну важную деталь, которую до этого не распространяли в сети и не говорили сами создатели сериала. По словам Джейсона Кенни, HBO планирует растянуть экранизацию на 8 сезонов. Официально сообщалось только о первом сезоне. В нем будет 10 эпизодов. Помимо прочего, Кенни в целом отметил, что бизнес в провинции медленно приходит в норму.
Съёмки шоу проходят в Канаде. Если всё пойдёт по плану создателей сериала, то премьера состоится в 2022 году на стриминговом сервисе HBO. Постановщиком пилотной серии шоу выступит российский режиссёр Кантемир Балагов. Вероятно, ему позволят снимать и другие эпизоды в случае хорошей работы.
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