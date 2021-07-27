Netflix снимает сериал по «Покемонам»

Netflix работает над новым проектом. Им станет сериал с живыми актёрами по вселенной «Покемон». Об этом сообщило издание Variety.

Журналисты сообщили, что исполнительный продюсер и сценарист сериала — Джо Хендерсон. Ранее он занимался сериалами «Люцифер» и «11.22.63». Сейчас проект про покемонов находится на ранней стадии разработки.

Подробности сюжета и актёрский состав пока неизвестны. Новый сериал будет похож на фильм 2019 года «Покемон. Детектив Пикачу» с Райаном Рейнольдсом и Джастисом Смитом в главных ролях. Предполагается, что сериал Netflix будет сочетать в себе как живую съёмку, так и компьютерную графику.

Напомним, «Покемон. Детектив Пикачу» собрал в прокате более 430 миллионов долларов. Бюджет фильма составлял 150 миллионов долларов.