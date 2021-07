Создатель The Last of Us подарил PS5 актёру сериала-экранизации

Актёр сериала-экранизации The Last of Us Гэбриэль Луна получил от геймдизайнера обеих частей боевика и сценариста игры Нила Дракманна небольшой подарок — PlayStation 5. Актёр поблагодарил Нила за подарок на персональной странице в «Инстаграме».

Габриэль Луна отметил, что теперь сможет лучше изучить богатую вселенную The Last of Us и пройти вторую часть в режиме перманентной смерти, после которой весь прогресс стирается и приходится начинать заново.

Гэбриэл играет в сериале The Last of Us родного брата Джоэла по имени Томми. Томми появлялся в обеих частях серии и является одним из второстепенных героев франшизы.

Новость по теме Роль Тесс в сериале The Last of Us исполнит Анна Торв

Съёмки шоу проходят в Канаде. Если всё пойдёт по плану создателей сериала, то премьера состоится в 2022 году на стриминговом сервисе HBO.