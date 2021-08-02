В Steam стартовала распродажа гоночных игр со скидками до 70%
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Valve запустила в Steam новую распродажу. В этот раз в акции участвуют гоночные игры от компании Electronic Arts. Можно купить множество игр серии Need for Speed или DiRT со скидкой до 70%. Акция продлится до 10 августа.
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Собрали самые интересные предложения:
- Need for Speed Payback — 321 рубль (вместо 1399 рублей)
- Need for Speed Heat — 999 рублей (вместо 3999 рублей)
- Need for Speed (2016) — 321 рубль (вместо 1399 рублей)
- DiRT 5 — 325 рублей (вместо 1085 рублей)
- DiRT 4 — 130 рублей (вместо 435 рублей)
- Project CARS — 130 рублей (вместо 435 рублей)
Полный список игр, участвующих в распродаже, можно посмотреть на специальной странице в Steam. На некоторые гоночные тайтлы также действуют скидки до 75% в PlayStation Store. Так, например, можно купить Need for Speed Heat за 1124 рубля вместо 4499 рублей или DiRT 5 за 1499 рублей вместо 4999 рублей.
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