S1mple рассказал, как напился и проиграл в рулетку 600 тысяч рублей

Снайпер состава NAVI по CS:GO Александр s1mple Костылев проиграл около 600 тысяч рублей на сайте, который принимает скины из шутера. Ресурс представляет собой рулетку, поучаствовать в которой могут все желающие. S1mple проиграл много скинов, в том числе несколько дорогих раскрасок на ножи. Всё это случилось во время стрима Романа CyberFocus Дергача — друга Костылева.

Примечательно, что сам Александр за всю трансляцию не раз упомянул о том, что находится в состоянии алкогольного опьянения. Зачем он распространил эту информацию — неизвестно. Он проиграл свои скины пользователю под псевдонимом Gelych. S1mple усомнился в честности сайта, потому что этот игрок часто побеждал даже с самым низким шансом на выигрыш. Костылев предположил, что это мог быть кто-то из администрации сайта.

В начале августа вокруг киберспортсмена разразился политический скандал из-за высказывания двухгодичной давности. Во время стрима в 2019 году украинец назвал Крым российским регионом. На данный момент по-прежнему неизвестно, грозит ли Костылеву какая-то мера наказания в виде штрафа или тюремного срока. Подробнее об этом читайте в отдельном материале на нашем сайте.