Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Киберспорт Новости

S1mple рассказал, как напился и проиграл в рулетку 600 тысяч рублей

S1mple рассказал, как напился и проиграл в рулетку 600 тысяч рублей
Аудио-версия:
Комментарии

Снайпер состава NAVI по CS:GO Александр s1mple Костылев проиграл около 600 тысяч рублей на сайте, который принимает скины из шутера. Ресурс представляет собой рулетку, поучаствовать в которой могут все желающие. S1mple проиграл много скинов, в том числе несколько дорогих раскрасок на ножи. Всё это случилось во время стрима Романа CyberFocus Дергача — друга Костылева.

Новость по теме
S1mple — о скандале с Крымом: я люблю Украину. И горжусь, что я украинец

Примечательно, что сам Александр за всю трансляцию не раз упомянул о том, что находится в состоянии алкогольного опьянения. Зачем он распространил эту информацию — неизвестно. Он проиграл свои скины пользователю под псевдонимом Gelych. S1mple усомнился в честности сайта, потому что этот игрок часто побеждал даже с самым низким шансом на выигрыш. Костылев предположил, что это мог быть кто-то из администрации сайта.

В начале августа вокруг киберспортсмена разразился политический скандал из-за высказывания двухгодичной давности. Во время стрима в 2019 году украинец назвал Крым российским регионом. На данный момент по-прежнему неизвестно, грозит ли Костылеву какая-то мера наказания в виде штрафа или тюремного срока. Подробнее об этом читайте в отдельном материале на нашем сайте.

Новость по теме
S1mple угрожает тюремный срок за видео 2020 года, в котором он назвал Крым Россией
Комментарии
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021