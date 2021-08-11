В Steam началась распродажа игр Bethesda со скидками до 80% на Fallout, DOOM и Skyrim

В Steam стартовала очередная распродажа. В этот раз можно купить множество игр Bethesda в честь турнира QuakeCon со скидками до 85%. В акции участвуют саундтреки к различным тайтлам. Распродажа продлится до 24 августа.

Самые лучшие предложения

С полным списком предложений можно ознакомиться по ссылке. На некоторые тайтлы Bethesda действуют скидки и в PS Store. Например, можно купить Fallout 4 за 479 рублей вместо 1199 рублей.