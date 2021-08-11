В Steam началась распродажа игр Bethesda со скидками до 80% на Fallout, DOOM и Skyrim
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В Steam стартовала очередная распродажа. В этот раз можно купить множество игр Bethesda в честь турнира QuakeCon со скидками до 85%. В акции участвуют саундтреки к различным тайтлам. Распродажа продлится до 24 августа.
Самые лучшие предложения
- Fallout 3: Game of the Year Edition — 124 рубля (-75%)
- Fallout 4 — 359 рублей (-60%)
- Fallout 76 — 428 рублей (-67%)
- Fallout: New Vegas — 119 рублей (-70%)
- DOOM (2016) — 199 рублей (-75%)
- DOOM Eternal — 499 рублей (-75%)
- The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition — 559 рублей (-60%)
- The Evil Within — 139 рублей (-60%)
- The Evil Within 2 — 389 рублей (-70%)
- Набор Arkane 20th Anniversary — 1107 рублей (-78%)
- Dishonored 2 — 194 рубля (-85%)
- Prey — 519 рублей (-60%)
- RAGE 2 — 509 рублей (-70%)
- Wolfenstein: Youngblood — 269 рублей (-70%)
- Wolfenstein II: The New Colossus — 389 рублей (-70%)
С полным списком предложений можно ознакомиться по ссылке. На некоторые тайтлы Bethesda действуют скидки и в PS Store. Например, можно купить Fallout 4 за 479 рублей вместо 1199 рублей.
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