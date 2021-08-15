Cyberpunk 2077 вывалилась из чартов PS Store в июле — месяц ранее она заняла топ-1

Sony отчиталась о самых продаваемых играх в магазине PS Store за июль 2021 года. Данные собраны на основе продаж тайтлов в двух регионах — США и Европе. Выбрали главное из списка.

Cyberpunk 2077 покинула топ-20 в обоих регионах. В июне она заняла первое место. Всему виной долгое отсутствие игры в магазине — она отсутствовала на площадке с 17 декабря 2020 года. Sony удалила её из-за ужасного технического состояния. Это был первый подобный случай, когда японский издатель запрещает продавать на платформе премиальный ААА-тайтл. В июне 2021-го RPG вернулась в магазин.

Первое место в чартах для PS5 заняла FIFA 21. Игра продолжает успешно продаваться несмотря на скорый релиз новой части, который состоится 1 октября. В нашем тексте есть подробное описание грядущего симулятора.

В чартах на PS4 в топ-2 держится GTA 5. Экшен Rockstar Games занял первое место в американском регионе, а в Европе — второе.

Эксклюзивы Sony хорошо чувствуют себя в чартах PS5. В Европе третье место заняла Spider-Man: Miles Morales, шестое — Ratchet & Clank: Rift Apart, 11-е — Demon's Souls. В США экшен про Майлза Моралеса забрался на вторую строчку, приключения Ретчета расположились на четвёртой, а ремейк DS — на девятой.

Известный ютубер Digital Dreams разогнал графику Cyberpunk 2077 до предела. Для этого он использовал мощный ПК, больше 50 модификаций на графику, рейтрейсинг и многое другое. При этом он поменял цветовые фильтры — игра стала более серой и депрессивной, что лучше соответствует сеттингу киберпанка.