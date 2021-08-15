Графику Cyberpunk 2077 улучшили до предела: разрешение 4К, 50 модов и RTX 3090

Ведущий YouTube-канала Digital Dreams запустил Cyberpunk 2077 на компьютере с видеокартой RTX 3090, предварительно установив на неё около 50 модификаций на графику. Естественно, все настройки он выставил на максимально возможные значения и включил рейтрейсинг, а разрешение установил на 4К. Получилась настоящая некстген-игра, трейлеры которых мы смотрим на всех последних выставках.

При этом Digital Dreams немного изменил общее настроение картинки. Оригинальная Cyberpunk 2077 очень яркая и цветастая, что не понравилось некоторым фанатам. Дескать, выглядит не как тру киберпанк. Ведущий канала установил несколько модификаций, которые меняют базовые фильтры на более тёмные и серые. Теперь тайтл больше похож на «Бегущего по лезвию».

Cyberpunk 2077 вышла в декабре 2020 года. Игра доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X|S. До конца 2021-го CD Projekt RED пообещала выпустить нативную версию для консолей нового поколения, а также несколько DLC для всех владельцев RPG.

В начале августа из CD Projekt RED ушёл ведущий дизайнер боевой системы Cyberpunk 2077 Павел Капала. Судя по его профилю в Linkedin, он присоединился к Microsoft и поможет команде разработчиков Fable.