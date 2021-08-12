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Слух: авторы Dark Souls разрабатывают эксклюзив для PS5, но это не Bloodborne 2

Слух: авторы Dark Souls разрабатывают эксклюзив для PS5, но это не Bloodborne 2
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Блогер Dealer Gaming во время подкаста сообщил, что студия FromSoftware, которая разработала серию Dark Souls, создаёт эксклюзивную хардкорную игру для PS5. Он отметил, что это точно не Bloodborne 2, которую ждут фанаты жанра soulslike. Ранее Dealer Gaming предоставил достоверную информацию про дополнение к Ghost of Tsushima.

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Его слова подтвердил ещё один инсайдер — сооснователь форума Xbox Era. Сами разработчики информацию никак не прокомментировали.

Bloodborne вышла эксклюзивно для PS4 в 2014 году. Игра стала одним из самых мощных эксклюзивов PS4, получив на сайте Metacritic средний балл в 92 из 100. Слухи о разработке второй части периодически появляются в сети. Однако многим фанатам было бы достаточно простого ремастера на PS5, который бы работал в 60 FPS.

Сейчас From Software разрабатывает Elden Ring. Релиз игры назначен на 21 января 2022 года для ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S. Ранее в сети появились системные требования экшена.

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