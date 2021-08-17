Москва, Волга и Ока: авторы Euro Truck Simulator 2 показали новые скриншоты DLC про Россию

Разработчики Euro Truck Simulator 2 из студии SCS Software опубликовали новые скриншоты дополнения «Сердце России». DLC анонсировали ещё в марте 2021 года. Дата его выхода пока неизвестна, но со всей информацией можно ознакомиться по ссылке.
Воссоздать Россию в полном объёме у создателей не получится, поэтому они позволят игрокам посетить Москву, Восточно-Европейскую равнину и две реки — Волгу и Оку. SCS Software отметила, что хотела бы добавить больше локаций, но из-за трудностей разработки сделать это не удалось.
Ранее для Euro Truck Simulator 2 выпустили дополнение, в котором можно посетить Санкт-Петербург. Оно называется Beyond the Baltic Sea. Его можно купить в Steam за 699 рублей.
Стримерша boba случайно нашла в Metal Gear Solid новый баг. Её уже успели поблагодарить спидраннеры, которые поставили новые рекорды по скоростному прохождению.
Новые скриншоты:
- 17 августа 2021
-
15:41
-
14:54
-
14:28
-
13:13
-
12:18
-
12:17
-
12:03
-
04:35
-
04:20
-
04:09
-
03:57
-
00:21
- 16 августа 2021
-
20:10
-
19:49
-
19:48
-
18:44
-
18:37
-
17:56
-
16:48
-
15:33
-
15:08
-
14:17
-
13:38
-
13:14
-
13:07
-
12:49
-
12:02
-
11:18
-
11:04
-
02:05
-
01:42
- 15 августа 2021
-
16:23
-
16:04
-
15:08
-
04:52