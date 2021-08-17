Москва, Волга и Ока: авторы Euro Truck Simulator 2 показали новые скриншоты DLC про Россию

Разработчики Euro Truck Simulator 2 из студии SCS Software опубликовали новые скриншоты дополнения «Сердце России». DLC анонсировали ещё в марте 2021 года. Дата его выхода пока неизвестна, но со всей информацией можно ознакомиться по ссылке.

Воссоздать Россию в полном объёме у создателей не получится, поэтому они позволят игрокам посетить Москву, Восточно-Европейскую равнину и две реки — Волгу и Оку. SCS Software отметила, что хотела бы добавить больше локаций, но из-за трудностей разработки сделать это не удалось.

Ранее для Euro Truck Simulator 2 выпустили дополнение, в котором можно посетить Санкт-Петербург. Оно называется Beyond the Baltic Sea. Его можно купить в Steam за 699 рублей.

Стримерша boba случайно нашла в Metal Gear Solid новый баг. Её уже успели поблагодарить спидраннеры, которые поставили новые рекорды по скоростному прохождению.

Новые скриншоты: