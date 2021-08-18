Забавный баг: повозка в стартовой сцене Skyrim взлетала в воздух из-за пчелы

The Elder Scrolls V: Skyrim вышла в 2011 году, но про игру до сих пор появляются различные подробности разработки. Один из авторов ролевой игры Нейтан Пэркипайл в твиттере рассказал о серьёзных проблемах со вступительной сценой. Программистам помешала… маленькая пчела.
Разработчикам нужно было добиться того, чтобы повозка с заключёнными без проблем добралась до замка. По словам Нейтана, сделать это было очень сложно из-за того, что на повозку постоянно влияли физические объекты из мира игры. К таким объектам, например, относятся камни, трава и многое другое. Особенным моментом автор выделил обычную пчелу, которая заставляла повозку буквально взлетать в воздух.
Никто не понимал, что мешает повозке двигаться. Оказывается, дело было в пчеле. Изначально их нельзя было подбирать, поэтому мы переработали модель насекомого. Потом появилась другая проблема — пчела сталкивалась с физическими объектами и взаимодействовала с ними. Она и запускала повозку в воздух.
По словам Нейтана, разработка игр — очень сложный процесс. При попытке исправить один элемент, другой может легко сломаться. В особенности это касается игр в открытом мире.
Разработчики Battlefield 2042 из студии DICE показали игровой процесс за Ирландца. На него можно получить легендарный облик, для этого нужно оформить предзаказ.
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