Около дома стримерши Amouranth устроили поджог — девушка думает о завершении карьеры

Популярная на Твиче стримерша Кэтлин «Amouranth» Сирагуза сообщила в «Твиттере», что возле её дома произошло возгорание мусорного бака. Полицейские установили, что это мог быть спланированный поджог. По словам девушки, подобное случается уже не первый раз.

«Что-то похожее случилось в День независимости США в 2020 году. В мой дом пытались выстрелить из фейерверка, но полицейские вовремя остановили этого человека. Иногда я всерьёз подумываю бросить своё дело», — рассказала Кэтлин Сирагуза.

Девушка отметила, что подобные инциденты происходят чуть ли не каждую неделю — Кэтлин постоянно помогают сотрудники правоохранительных органов, потому что у неё с ними хорошие отношения. В целом стримерша остановилась на том мнении, что быть известным человеком не так уж и весело.

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