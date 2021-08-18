Windows 95 вырвалась на волю на картине с ТЦ в Омске

Команды уличных художников из Омска под названием SPEKTR TEAM и HOT SINGLES нарисовали на ТЦ «Мега» окна Windows 95. Авторы выполнили работу в таком стиле, будто из здания просачивается цифровая реальность. Площадь артов составила 2250 квадратных метров. Об этом стало известно из «инстаграма» команды SPEKTR.
По словам художников, вся работа сделана в виде 3D-изображений, для прочитывания которых нужно встать под определённым ракурсом. На самих артах можно увидеть торс Давида в рамке «Инстаграма», винтажный плеер с песней Егора Летова и многое другое. Часть изображений поймут только жители Омска, так как художники спрятали в них значимые места города.
Авторы считают, что цифровая реальность слишком сильно переплетена с обыденной жизнью. Одна из целей работы — показать человеку ошибку в размере здания и понять, что он почувствует.
Инсайдер поделился полным списком оружия, который доступен в альфа-версии Battlefield 2042. В арсенале есть винтовки, дробовики и пулемёты. Будут и секретные стволы, как в Battlefield 4, их предстоит искать на уровнях.
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