Windows 95 вырвалась на волю на картине с ТЦ в Омске

Команды уличных художников из Омска под названием SPEKTR TEAM и HOT SINGLES нарисовали на ТЦ «Мега» окна Windows 95. Авторы выполнили работу в таком стиле, будто из здания просачивается цифровая реальность. Площадь артов составила 2250 квадратных метров. Об этом стало известно из «инстаграма» команды SPEKTR.

По словам художников, вся работа сделана в виде 3D-изображений, для прочитывания которых нужно встать под определённым ракурсом. На самих артах можно увидеть торс Давида в рамке «Инстаграма», винтажный плеер с песней Егора Летова и многое другое. Часть изображений поймут только жители Омска, так как художники спрятали в них значимые места города.

Авторы считают, что цифровая реальность слишком сильно переплетена с обыденной жизнью. Одна из целей работы — показать человеку ошибку в размере здания и понять, что он почувствует.

Инсайдер поделился полным списком оружия, который доступен в альфа-версии Battlefield 2042. В арсенале есть винтовки, дробовики и пулемёты. Будут и секретные стволы, как в Battlefield 4, их предстоит искать на уровнях.