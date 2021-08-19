«Вы серьёзно?» Игроки раскритиковали бесплатные DLC для Cyberpunk 2077 и патч 1.3

18 августа CD Projekt RED выпустила большой патч для Cyberpunk 2077. Обновление 1.3 содержит большое количество изменений, но все они направлены на улучшение баланса и исправление багов. Вместе с этим авторы RPG добавили в игру три бесплатных DLC: альтернативный образ Джонни Сильверхэнда, две куртки для Ви и автомобиль Арчер Кварц «Бандит».

Игрокам всё это не понравилось. Пользователи «твиттера» раскритиковали разработчиков за список изменений и пожаловались на недостаточное количество дополнений. С релиза прошлого патча прошло около двух месяцев.

Вы тратите время на кошку, серьёзно? Вот как вы делаете вещи для своих покупателей и врёте, тратите месяцы на создание патча, в котором появляются машина, куртки и новая причёска? Между прочим, DLC подразумевают наличие нового играбельного контента!

А с этого момента Cyberpunk 2077 стала играбельной?

Ни слова о полиции и апгрейдах уровня розыска. Нет больших изменений искусственного интеллекта. Нет упоминаний метро или монорельсовой системы. Ни слова о барбершопах. Ни слова о возможности купить квартиру. Бесплатные DLC так же не такие привлекательные, как звучат.

Когда вы исправите полицию и систему розыска? И где коррумпированные полицейские?

Так грустно смотреть стрим из-за двух курток, машины и кошки. Серьёзно, CDPR? Когда апгрейд для некстгена? DLC? Настоящие DLC когда? Бесплатные расширения? Когда?! Чувак, это так разочаровывает.

Наряду с недовольными в комментариях нашлись и те, кто похвалил разработчиков за регулярную коммуникацию с игроками и продолжение работы над RPG. Их количество примерно сопоставимо с недовольными фанатами.

Это отличный патч, хорошие шаги вперёд. Скорость выпуска обновлений по-прежнему обидная, но если вы будете постоянно выпускать патчи, которые повторно балансируют игру, то есть шанс, что однажды эта игра станет той, которой должна была быть.

Cyberpunk 2077 доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S. Во время последней трансляции авторы рассказали о первоначальном образе Джеки Уэллса. Его хотели сделать грубияном и плохим парнем, но только потом решили создать из него положительного персонажа.