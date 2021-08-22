Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Киберспорт Новости

В Fortnite будут оба главных героя «Рик и Морти». В игру добавили скин Мехаморти

В Fortnite будут оба главных героя «Рик и Морти». В игру добавили скин Мехаморти
Комментарии

В королевской битве Epic Games появилась экипировка механического Морти. Таким образом в игре будет полноценный дуэт из анимационного сериала «Рик и Морти». Ранее (боевой пропуск седьмого сезона второй главы) в игре появился Рик Санчез.

Помимо костюма, для Мехаморти добавлены рюкзак героя, раскраска на оружие и космическая змея в шлеме, которая заменяет собой кирку. А также игрокам будет доступна новая эмоция «Пора швифтануться».

Fortnite — бесплатная кроссплатформенная игра в формате королевской битвы. Помимо непосредственно боёв, в игре доступно множество других форматов: от выживания до концертов. Кроме того, в Fortnite регулярно добавляются новые скины популярных персонажей — реальных и вымышленных.
Комментарии
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021