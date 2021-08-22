В Fortnite будут оба главных героя «Рик и Морти». В игру добавили скин Мехаморти

В королевской битве Epic Games появилась экипировка механического Морти. Таким образом в игре будет полноценный дуэт из анимационного сериала «Рик и Морти». Ранее (боевой пропуск седьмого сезона второй главы) в игре появился Рик Санчез.

Помимо костюма, для Мехаморти добавлены рюкзак героя, раскраска на оружие и космическая змея в шлеме, которая заменяет собой кирку. А также игрокам будет доступна новая эмоция «Пора швифтануться».