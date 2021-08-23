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На Netflix вышел мультфильм «Ведьмак: Кошмар волка» — с полным русским переводом

На Netflix вышел мультфильм «Ведьмак: Кошмар волка» — с полным русским переводом
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23 августа на сервисе Netflix состоялась премьера анимационного фильма «Ведьмак: Кошмар волка». Ленту полностью перевели на русский язык, но её можно посмотреть и в оригинальной английской озвучке.

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Фильм расскажет о молодом Весемире — наставнике Геральта из Ривии. В картине покажут его становление как ведьмака. Весемиру пришлось пройти трудный путь, чтобы стать элитным охотником на чудовищ. Сюжет будет связан с чародейкой Тетрой Гилкрест, с которой объединится ведьмак.

Над фильмом работала южнокорейская компания Studio Mir. Ранее она приложила руку к созданию нескольких эпизодов сериала «Аватар: Легенда о Корре». Сценарий ленты написала Лорен Шмидт Хиссрик, шоураннер сериала «Ведьмак» с Генри Кавиллом на том же Netflix.

Второй сезон сериала «Ведьмак» выйдет в декабре 2021 года. В нём тоже появится Весемир, которого сыграл Ким Бодния.

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