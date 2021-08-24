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Для невышедшей Battlefield 2042 начали продавать читы

Для невышедшей Battlefield 2042 начали продавать читы
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Издание Kotaku сообщило, что в сети уже стали появляться предложения о покупке чит-кодов для шутера Battlefield 2042. В наличии есть аимбот для стрельбы без прицеливания, система для обнаружения игроков на карте и хак ESP, который показывает расстояние до противников.

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По словам создателей читов, их услугами уже пользуются многие геймеры, и пока что ни у одного из них не было блокировки в играх серии Battlefield. Над хаками работают энтузиасты из команды, которая уже создавала запрещённые программы для Battlefield 2142. С момента выхода шутера прошло 15 лет, и у авторов читов было время, чтобы изучить новую часть франшизы.

Некоторые пользователи предполагают, что никаких читов для Battlefield 2042 ещё нет, а энтузиасты просто рекламируют себя. Возможно, подобные программы будут созданы в будущем, а команда решила оповестить о себе сейчас.

Открытое бета-тестирование шутера пройдёт в сентябре. Battlefield 2042 выйдет 22 октября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S. Предварительный заказ можно оформить на официальном сайте EA.

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