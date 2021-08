Age of Empires 4 выйдет 28 октября, в игре будут рассказы о военном ремесле прошлого

Авторы Age of Empires 4 назвали дату релиза стратегии. Релиз состоится 28 октября на ПК. Игра доступна в Steam и Microsoft Store, а обладатели Xbox Game Pass смогут опробовать тайтл в первый же день.

Команда авторов также рассказала об уникальном контенте, который появится в Age of Empires 4. Он называется «Практическая история». Это 28 сюжетов о жизни и военном ремесле прошлых веков. Первый выпуск показали на gamescom 2021, его главным героем стала катапульта. Съёмки ролика проходили в замке Варвик в Англии, а одним из гостей стала эксперт по военной инженерии Шини Сомара. Она объяснила устройство катапульты и рассказала забавные детали о её конструкции.

Помимо Age of Empires 4, на gamescom 2021 показали новый геймплей Dying Light 2. В нём главный герой Эйден показывает свои способы передвигаться по уровням — он может цепляться к стенам с помощью верёвки и пересекать большие пространства на планере, как Линк из The Legend of Zelda. При этом оба навыка можно комбинировать.