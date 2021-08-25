Моддер добавил в Apex Legends бег по стенам и двойной прыжок, как в Titanfall

Энтузиаст добавил в королевскую битву Apex Legends возможность бегать по стенам и совершать двойной прыжок, прямо как в Titanfall. Игроки много раз просили авторов тайтла добавить эти механики, чтобы сделать геймплей разнообразнее и интереснее. Ведущий YouTube-канала Mok3ysnip3r показал эти системы в действии.

Можно заметить, что при наличии таких механик Apex Legends стала бы в разы сложнее. Авторы намеренно не добавляли в игру двойной прыжок и бег по стенам, потому что это бы повлияло на игровой процесс и сломало баланс.

В октябре 2020 года в королевской битве было нечто похожее, но потом механики быстро убрали. Тогда геймдизайнер тайтла Дэниел Кляйн отметил, что вряд ли эти системы появятся в Apex Legends на постоянной основе.

Apex Legends доступна бесплатно на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintedo Switch.

24 июля появились детали Age of Empires 4. Игра выйдет 28 октября, в ней расскажут о военном ремесле прошлых лет. С релиза стратегия будет в Xbox Game Pass.