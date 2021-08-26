Геймплей eFootball — на старте в игре будут не все механики

Авторы футбольного симулятора eFootball опубликовали официальный геймплейный трейлер. Ролик длится почти семь минут. Авторы хотели сделать игру как можно реалистичнее, поэтому долгое время работали над анимациями и моделями футболистов.

Не все показанные в трейлере механики будут в игре на старте. Например, не будет возможности перехватить мяч с особенной анимацией и «удара акулы» — новой техники, позволяющей отдавать пасы намного быстрее. Всё это появится в eFootball через какое-то время после выхода. Также в момент релиза на PS5 в симуляторе не будет поддержки особенностей геймпада DualSense в виде тактической отдачи и адаптивных триггеров.

Такое решение обусловлено желанием разработчиков как можно быстрее выпустить игру. Konami хочет привлечь побольше игроков, а потом выпустить патчи с новыми механиками и способами проводить время в симуляторе.

Релиз eFootball состоится осенью 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S. Игра бесплатная, но в ней будут внутриигровые покупки. Konami отметила, что добавила возможность покупать что-то за настоящие деньги из-за желания предоставить игрокам свободу и возможность выбора.

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