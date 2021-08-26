Умер Майк Уотсон — он в одиночку исправлял ПК-версию Saints Row 2

Коллеги бывшего комьюнити-менеджера Volition Майка Уотсона сообщили о смерти мужчины. С мая 2020 года Майк боролся с раком четвёртой стадии. На какое-то время болезнь ослабилась, но в 2021 году обрела новую форму и Уотсон ушёл из жизни.

Сообщество геймеров Saints Row знало его как создателя различных модификаций для игр франшизы. После неудачного релиза второй части серии, Уотсон принялся заниматься исправлением ошибок и пообещал выпустить крупный апдейт для игры. В мае 2021 года он покинул должность комьюнити-менеджера из-за прогрессирующей болезни. С тех пор Майк активно работал над модом и пообещал, что постарается закончить его как можно быстрее.

В конце мая 2021 года фанаты поблагодарили разработчика и создали для него специальный ролик. В нём они выразили благодарность за то, что работа над Saints Row 2 продолжается именно благодаря Майку. Он, в свою очередь, подчеркнул, что для него было честью взаимодействовать с игроками и делать вторую часть серии лучше.

Авторы eFootball опубликовали геймплейный трейлер, в котором показали основные механики. Последние, кстати, появятся на релизе не в полном количестве.